Giugno 23, 2023

Un evento musicale che ha visto la partecipazione di artisti di calibro nazionale ed internazionale, come Dargen D’Amico, Beatrice Quinta, Polly & Pamy e La B. Fujiko. Questo è ‘The Sound of Colors’, l’iniziativa artistica e musicale organizzata da Serravalle Designer Outlet e McArthurGlen, con il supporto di Milano Pride ed il patrocinio del Comune di Milano, in occasione del Pride month.