Pril, D’Angelo-Valente (Henkel): “Con Pril Excellence 5in1 Caps risparmio di tempo, acqua ed energia”

23 Ottobre 2024

“Le nuove Pril Excellence 5in1 Caps sono l’ultima innovazione in casa Pril e le prime capsule al mondo con cinque camere in grado di garantire il massimo dell’efficacia pulente quando si tratta di detersivi per la lavastoviglie”. Queste le parole di Francesca D’Angelo-Valente, direttrice marketing Henkel Consumer Brands, in occasione dell’evento di presentazione delle nuove capsule per lavastoviglie Pril Excellence 5in1 Caps, pensate per eliminare anche lo sporco ostinato e secco da 72 ore, offrendo risultati impeccabili senza necessità di ammollo e garantendo un notevole risparmio, non solo di tempo ma anche di acqua ed energia.