Processo Regeni, genitori: “Decisione Consulta dà dignità a Giulio”

Ottobre 7, 2023

“Siamo qua con un pronunciamento importante della Corte Costituzionale, una decisione che dà dignità a Giulio”. Così Paola e Claudio, genitori di Giulio Regeni il ricercatore sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016 nel corso di una conferenza stampa nella sede dell’Ordine nazionale dei giornalisti a Roma, dopo la decisione della Consulta che ha sbloccato il processo a carico di quattro 007 egiziani. “La bilancia della giustizia si è riequilibrata. Più volte è stato detto al nostro legale ‘fermali’, ma noi abbiamo resistito, insieme al popolo giallo”.