Ottobre 25, 2022

Your browser does not support the video tag.

Presentata in una versione completamente aggiornata, al Festival della Scienza di Genova, che si è tenuto al Palazzo Ducale il 24 ottobre, la app “La Mia Voce” di Merck, uno strumento di comunicazione assistita studiato per chi, affetto da un tumore della testa e del collo, si trova senza voce o con difficoltà a parlare. Presente all’evento anche Lisa Licitra, Professore associato, Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia Università degli Studi di Milano.