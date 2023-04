Aprile 26, 2023

Le nuove generazioni si preoccupano sempre più del futuro del Pianeta e vedono nell’agire insieme l’unica possibile soluzione all’emergenza climatica. Lo rivela il sondaggio condotto tra circa 850 insegnanti in tutta Italia e presentato all’evento conclusivo del progetto Scuole di E.ON, patrocinato dal Comune di Milano, svoltosi al Museo di Storia Naturale. Presente all’evento anche il Ceo di E.ON Italia, Frank Meyer.