Protesta dei trattori, Ue arretra e ritira proposta di regolamento sui pesticidi

Febbraio 6, 2024

“Gli agricoltori europei meritano di essere ascoltati ma sanno anche che l’agricoltura deve passare a un modo di produzione più sostenibile”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen che ha annunciato che si appresta a ritirare la proposta di regolamento Sur, mirata a promuovere l’uso sostenibile dei pesticidi in agricoltura. Intanto la protesta non si ferma, i trattori arrivano a Strasburgo e in Italia assediano la Capitale.