Provana (ENI): “Utilizziamo già AI per sicurezza sul lavoro, manutenzione e efficienza energetica”

Novembre 8, 2023

“Stiamo interpretando l’AI e il digitale dal punto di vista trasformativo: devono consentirci di trasformare i processi, il modo di lavorare, di competere e di fare efficienza. Le sfide che stiamo affrontando sono negli ambiti della progettazione e della governance. ENI sta utilizzando l’AI nella sicurezza sul lavoro, nella manutenzione degli impianti e sul fronte dell’efficienza energetica”. Così all’Adnkronos Gabriele Provana, Responsabile Digital & Information Technology Governance & Strategy, ENI, in occasione dell’evento “Intelligenza Artificiale, Rischi e Opportunità”, organizzato oggi da Adnkronos a Palazzo dell’Informazione.