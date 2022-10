Ottobre 10, 2022

A margine del panel “10 anni di CSR, 10 anni di Salone della CSR”, svoltosi nell’ambito della 10°edizione del Salone della CSR, l’iniziativa dedicata ai temi della responsabilità sociale d’impresa e dell’innovazione sociale ospitata dall’Università Luigi Bocconi di Milano, Sofia Provenzano, CSR Manager di Biesse Group, ha offerto la sua opinione riguardo il PNRR ed ha esposto le istanze delle imprese per fronteggiare il caro-energia.