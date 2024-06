Pucci (Istituto Italiano di Tecnologia): “Il calo demografico esige nuove tecnologie per sopperire la mancanza di lavoratori”

14 Giugno 2024

“Chi parla di sostituzione non guarda i dati, nel 2100 ci saranno 36 milioni di persone in Italia, la compensazione è necessaria” cosi Daniele Pucci, Coord. Artificial and Meccanical Intelligence, Istit. Italiano Tecnologia, in occasione del WMF – We Make Future, a Bologna dal 13 al 15 giugno all’interno dei padiglioni di BolognaFiere.