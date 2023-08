Agosto 29, 2023

Operazione antidroga dei carabinieri in Puglia. 16 le persone arrestate tra Bisceglie e Trani. Il blitz ha permesso di smantellare una ampia rete dedita allo spaccio di droga. Le accuse: cessione, distribuzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti.