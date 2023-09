Purgatori, nelle prossime settimane deposito relazioni consulenti su autopsia

Settembre 28, 2023

E’ atteso nelle prossime settimane il deposito delle relazioni dei consulenti della Procura di Roma sugli accertamenti tecnici avviati nell’ambito dell’indagine sulla morte del giornalista Andrea Purgatori in cui due medici sono indagati per omicidio colposo. In particolare, al pm Giorgio Orano, coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, arriveranno le conclusioni degli esami istologici da cui emerge che non erano presenti metastasi al cervello al momento del decesso del giornalista, nel luglio scorso. I consulenti ricostruiranno quindi la vicenda clinica del paziente. I magistrati capitolini a quel punto dovranno valutare eventuali responsabilità e decidere se procedere con una seconda consulenza o chiedere al gip un incidente probatorio.