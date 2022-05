Maggio 26, 2022

“Chi cerca di isolare la Russia si fa male da solo”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento, in video collegamento da Mosca, al Forum economico euroasiatico di Bishek. Nessun “gendarme mondiale” può fermare i Paesi del mondo che vogliono perseguire una politica indipendente, ha detto Putin.