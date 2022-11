Novembre 23, 2022

Esordio vincente per la Francia ai Mondiali di Qatar 2022. I Bleus superano l’Australia 4-1 in rimonta, calando il poker grazie ai gol ‘italiani – i due di Giroud e quello di Rabiot oltre a Mbappè -, e conquistando la testa del gruppo D con 3 punti, davanti a Danimarca e Tunisia con 1 e l’Australia a 0. La Francia perde perde però Lucas Hernandez per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Oggi in campo Croazia, Spagna, Belgio e Germania.