Dicembre 1, 2022

Qatar 2022, stasera con Costa Rica-Germania si abbatterà un tabu del calcio: per la prima volta , infatti, una partita di un Mondiale sarà diretta da una donna, Stephanie Frappart. 38 anni, francese, Frappart è una delle tre donne arbitro presenti ai Mondiali – su 36 direttori di gara -, la prima a scendere in campo.