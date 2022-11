Qatar 2022, mondiale finito per portiere Camerun Onana

Novembre 28, 2022

Your browser does not support the video tag.

Il portiere del Camerun Andre Onana ha già concluso il suo Mondiale 2022 in Qatar. L’estremo difensore dell’Inter ha deciso di lasciare il ritiro della sua nazionale, mentre era in campo con la Serbia, dopo un litigio con il ct Song che lo ha messo fuori rosa. Secondo quanto riportato da The Athletic Onana avrebbe discusso con l’allenatore per questioni tattiche, soprattutto sulla costruzione da dietro. La decisione è stata condivisa dalla Federazione. Il portiere aveva giocato tutti i 90 minuti nella sconfitta per 1-0 contro la Svizzera nella giornata di apertura, ma il suo posto nell’XI titolare è stato invece ceduto a Devis Epassy.