Qatar 2022, squadre agli ottavi di finale e match di oggi

Dicembre 1, 2022

Qatar 2022, altre 4 squadre hanno staccato il biglietto per gli ottavi di finale: si tratta di Francia, Argentina, Australia, Polonia. Queste le gare di oggi: alle 16 Canada-Marocco e Croazia-Belgio;alle 20 Costa Rica – Germania e Giappone-Spagna.