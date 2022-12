Qatargate, Metsola: “Nessuna impunità”. Meloni: “Fare piena luce”

Dicembre 15, 2022

In merito all’inchiesta ribattezzata Qatargate “il mio messaggio è che non ci sarà alcuna impunità, non nasconderemo la polvere sotto il tappeto”. Lo dice la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, a Bruxelles a margine del Consiglio europeo.

“Lo scenario è oggettivamente preoccupante, le notizie che escono raccontano qualcosa che non avremmo mai immaginato. Credo che di fronte a vicende di questo tipo conti molto la reazione, che deve essere ferma e decisa”, ha detto dal canto suo il premier Giorgia Meloni a margine del Consiglio europeo sottolineando che “si deve andare fino in fondo e non si devono fare sconti. Ne va della credibilità dell’Unione, delle nostre nazioni”.