Gennaio 21, 2023

Your browser does not support the video tag.

“L’ho promesso il 9 dicembre, il giorno in cui lo scandalo è scoppiato: laddove le regole non sono state applicate, laddove ci sono lacune o abusi, la nostra tolleranza sarà zero”. Lo ha detto Roberta Metsola, riferendosi allo scandalo del Qatargate.