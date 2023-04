Aprile 13, 2023

Your browser does not support the video tag.

All’indomani della scarcerazione dell’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, la magistratura belga ha scarcerato oggi anche l’ex eurodeputato italiano Antonio Panzeri, detenuto in Belgio dal 9 dicembre scorso nell’ambito dell’inchiesta sul Qatargate. Panzeri continuerà la detenzione preventiva ai domiciliari con braccialetto elettronico.