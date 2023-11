Qualificazioni Euro 2024, venerdì Italia- Macedonia del Nord

Novembre 13, 2023

Gli azzurri di Luciano Spalletti tornano in campo a Roma dopo il ko per 3-1 a Wembley contro l’Inghilterra. Il match contro la Macedonia del Nord è cruciale per il girone C. Con un successo la Nazionale giocherebbe poi a Leverkusen con due risultati su tre a disposizione. Calcio d’inizio venerdì 17 novembre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.