Giugno 17, 2022

Quanto costa mantenere un figlio in Italia? Negli ultimi anni, spiega un’analisi Bankitalia, circa 640 euro al mese. Con l’arrivo della pandemia, tuttavia, nel 2020 la cifra si è leggermente abbassata scendendo a 580 euro al mese. Da Nord a Sud, le spese per i bisogni primari dei figli pesano per un quarto sul reddito medio.