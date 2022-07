Luglio 11, 2022

Quarta dose, arriva la raccomandazione di Ema e Ecdc per over 60 e persone vulnerabili. L’indicazione arriva dopo la nuova ondata di contagi da covid in Europa. Il via libera del ministro della Salute Roberto Speranza alla seconda dose booster per cittadini sopra i 60 anni e i fragili: “Subito al via anche in Italia”.