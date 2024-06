Quattordicesima in arrivo ma non per tutti: a chi spetta

14 Giugno 2024

In arrivo per lavoratori dipendenti e pensionati la quattordicesima erogata in busta paga o nel cedolino tra giugno e luglio. Ma non spetta a tutti. A beneficiarne solo soltanto i dipendenti del terziario, del commercio, del turismo, del settore alimentare, di ambito chimico, dei trasporti, della logistica, delle pulizie e servizi similari