Quinto Congresso Nazionale di Meritocrazia Italia “La politica Artificiale. Le forme della Rappresentatività”

Ottobre 30, 2023

Partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, i possibili rischi e benefici dell intelligenza artificiale, come modificare la legge elettorale per aumentare la rappresentatività e quindi far tornare le persone a votare. Questi alcuni dei temi principali affrontati durante il 5o Congresso Nazionale dell’associazione “Meritocrazia Italia” che si è svolto presso il teatro Manzoni di Roma. Tantissimi i rappresentanti istituzionali, del mondo delle imprese e delle associazioni che hanno partecipato all’evento. Tra questi Debora Serracchiani, Alessandro Cattaneo e l’ex Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.