Ottobre 19, 2022

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda.

Tra i temi affrontati la guerra in Ucraina, il riconoscimento dell’impegno della Polonia per l’accoglienza dei profughi e i possibili nuovi rapporti in seno all’Europa tra i temi trattati.

Mattarella si è augurato che dall’Ue arrivino soluzioni concrete sulla questione energetica.