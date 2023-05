Quote latte, da Ue ok a rateizzazione multe per allevatori italiani

Maggio 16, 2023

La commissione europea ha concesso agli allevatori italiani la rateizzazione delle cartelle esattoriali relative alle quote latte, come richiesto dal Governo italiano. Dall’8 maggio 2023 quindi gli allevatori potranno accedere alla rateizzazione degli atti di riscossione esattoriale, relativi ai prelievi supplementari quote latte, come previsto dal Dl 21/22, convertito con modificazioni nella L. 51/22. I produttori potranno ottenere una rateizzazione fino a trenta anni continuando a beneficiare anche dei premi Pac, senza subire la compensazione con i debiti da parte degli Organismi Pagatori. La rateizzazione potranno aderire quindi alla rateizzazione previstaa dalla legge 33 del 2009 presentando domanda all’Agea per il tramite di AdER e ottenere l’immediata sospensione delle procedure di riscossione.