Ottobre 6, 2022

XI rapporto sulla raccolta differenziata e il riciclo, presentato da Conai e Anci, che presenta in numeri relativi al 2020. Veneto, Sardegna e Lombardia al top, mentre la Sicilia è in coda. Nel complesso, la percentuale di differenziata fa segnare un incremento del 10,3% rispetto al periodo 2016-2020.