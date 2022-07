Ragusa, Gdf Catania confisca 8 società a a imprenditore vicino a clan Stidda

Luglio 28, 2022

La Guardia di finanza di Catania ha eseguito un provvedimento di confisca in materia di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Giombattista Puccio, originario di Vittoria, nel ragusano, imprenditore operante nel settore dell’ortofrutta. L’uomo, condannato per rapina, lesioni personali e tentata estorsione aggravata e continuata, è ritenuto storicamente vicino, in particolare, al clan mafioso della ‘Stidda’ e in virtù dell’appoggio derivante da tale vicinanza, Puccio è riuscito a inserirsi, in posizione dominate, nel mercato degli imballaggi dei prodotti ortofrutticoli.

All’uomo è contestata la sproporzione tra il profilo reddituale del nucleo familiare e il relativo patrimonio, oltre che la riconducibilità del complesso aziendale dello stesso ad attività illecite.