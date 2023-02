Gennaio 31, 2023

In occasione della presentazione alla stampa dell’Osservatorio economico sulla filiera della mozzarella di bufala campana Dop, iniziativa promossa dal Consorzio di tutela e della quale sono partner UniCredit e Nomisma, Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, ha parlato delle difficoltà che vive la filiera della trasformazione a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia, che provoca di conseguenza una riduzione die margini di guadagno.