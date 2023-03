Ramadan 2023 al via, digiuno dall’alba al tramonto per 1,6 miliardi

Marzo 23, 2023

Al via il mese sacro del Ramadan per circa 1,6 miliardi di musulmani nel mondo, pronti al digiuno dall’alba al tramonto. Nella maggior parte delle comunità musulmane, soprattutto nei Paesi arabi, il suo inizio è segnato dall’avvistamento della luna crescente in cielo a occhio nudo mentre altri effettuano calcoli astronomici. A seconda dei Paesi, si digiunerà più o meno ore al giorno: per quelli più a Sud come Cile e Nuova Zelanda il digiuno in media dura 12 ore, per chi vive in Paesi come Islanda o Groenlandia si arriva a 17 ore.