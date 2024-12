Ranieri (Bnl-Bnp Paribas): “Il nostro progetto sulla sostenibilità sociale ha coinvolto cinque città e oltre 1.200 giovani”

4 Dicembre 2024

Ranieri: “Orgogliosi del ReWorld Prize for social Sustainability. Attivo in cinque città italiane con quartieri difficili, il nostro Progetto IncluCity ha centrato gli obiettivi di creatività e innovazione sul tema della sostenibilità sociale. Abbiamo coinvolto ragazze, adolescenti, bambini, offrendo percorsi educativi, sociali e ricreativi con l’aiuto di associazioni quali Save the Children, Comunità di Sant’Egidio e Fondazione Riva. Raggiunti oltre 1200 beneficiari nel primo anno”. Questo il commento di Luca Ranieri, responsabile ESG Strategy, Communication and Pubblic Affairs di BNL BNP Paribas, in occasione dell’assegnazione del primo premio italiano di Sostenibilità Sociale nell’ambito della quarta edizione del ReWriters fest., il festival europeo che si è svolto a Roma presso l’Università la Sapienza.