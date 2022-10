Ottobre 13, 2022

“In Italia circa 18mila macchinari negli ospedali sono altamente obsoleti, considerati oltre la vita utile – dichiara Roberta Ranzo, responsabile Sviluppo business Philips Italia, Israele e Grecia. Addirittura il 54% delle Risonanze magnetiche 1 Tesla ha oltre 10 anni ed è una situazione ‘critica’, ma che dovrà essere risolta”