Giugno 16, 2022

Avrebbe rapinato alcuni studenti a Napoli sotto la minaccia di un coltello. Per questo i carabinieri hanno arrestato un 34enne, gravemente indiziato del reato. L’uomo, in quattro diverse occasioni, avrebbe minacciato 6 giovani facendosi consegnare i telefonini. L’identificazione del presunto autore delle rapine grazie alle testimonianze delle vittime e ai video di sorveglianza.