Rc Auto, quasi 3 milioni di italiani guidano senza assicurazione

Dicembre 18, 2022

Your browser does not support the video tag.

Quasi 3 milioni di conducenti, il 6% del totale (2,6 milioni), girano su veicoli senza Rc Auto. Un pericolo oltre che un danno economico per tutti gli automobilisti onesti i quali devono pagare il fondo di solidarietà che indennizza le vittime, altrimenti senza copertura, dei pirati della strada e appunto di chi guida senza assicurazione. La stima la fornisce il presidente dell’Ivass Luigi Federico Signorini in un workshop internazionale organizzato a Roma dall’ente che vigila sulle assicurazioni.

“Che I’Ivass sia ‘l’anatra zoppa’ delle autorità di controllo e di vigilanza è fatto noto e nuovamente confermato dalle dichiarazioni pro-assicurazioni rilasciate oggi dal presidente (e Direttore Generale della Banca d’Italia ) Federico Signorini, al workshop “Experience ratings in insurance markets: Theory and Evidence” – scrive Assoutenti -. Il fatto che aumentino le polizze anche del 27% per chi causa un incidente è normale, perché esiste ancora il meccanismo del bonus-malus, mentre il fatto che le polizze non si riducano in misura coerente con la riduzione della sinistrosità non lo è altrettanto”.