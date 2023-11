Re Carlo compie 75 anni

Novembre 14, 2023

Re Carlo oggi compie 75 anni. Dopo i festeggiamenti di ieri nella sua casa di campagna di Highgrove, assieme a tanti volti famosi, ma anche gente comune della sua stessa età, oggi di nuovo festa per il sovrano britannico, con la famiglia riunita a Clarence House, ad eccezione di Harry e Meghan, rimasti in America perché – non lo si è ben capito – non sono stati invitati o non hanno accettato l’invito.