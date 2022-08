Agosto 11, 2022

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha battuto 2-0 l’Eintracht Francoforte e ha vinto la 47esima edizione della Supercoppa europea. La partita si è giocata allo Stadio Olimpico di Helsinki, in Finlandia, ed è stata decisa dai gol di David Alaba nel primo tempo e Karim Benzema nel secondo.