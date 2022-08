Reati fiscali, Gdf Milano conclude indagini per 22 persone

Agosto 4, 2022

Gli uomini del Comando provinciale della Guardia di finanza di Milano hanno concluso un’indagine nei confronti di 22 persone indagate per reati fiscali e fallimentari connessi alla somministrazione illecita di manodopera. In particolare, le indagini hanno riguardato l’operatività di tre cooperative che dal 2014 al 2019, “pur avendo in carico numerosi lavoratori dipendenti, presentavano evidenti profili di rischio fiscale sintomatici dell’assenza di una reale struttura aziendale (omessi versamenti delle imposte, indebite compensazioni)”.