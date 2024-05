ReBuild 2024, Pulice (Cassa depositi e prestiti e Rics Italia): “Pianificare con trasparenza fondamentale per far crescere credibilità sistema Italia”

14 Maggio 2024

“La capacità di saper pianificare in modo chiaro e trasparente e di dimostrare quanto pianificato e quanto speso è fondamentale per far crescere la credibilità del sistema Italia”. Lo ha detto Massimiliano Pulice, presidente dell’Advisory board di Rics Italia e responsabile team advisor di Cassa depositi e prestiti, a margine del panel ‘Values drive value: valori che generano valore’, svoltosi nel corso della prima delle due giornate di ReBuild – Meeting the next built environment. In svolgimento al Centro congressi di Riva del Garda il 14 e 15 maggio 2024, ReBuild è la kermesse dedicata all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito che quest’anno giunge alla sua decima edizione.