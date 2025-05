Rebuild 2025: De Stefani (C40 Cities), ‘usiamo rigenerazione urbana come partenza per trasformazione città’

7 Maggio 2025

“Noi come C40 lavoriamo con circa 100 città al mondo per far fronte alla crisi climatica all’interno di C40. Noi usiamo la rigenerazione urbana come punto di partenza per trasformare le nostre città e l’ambiente costruito in un’ottica ESG”. Lo ha detto Costanza De Stefani, senior manager reinventing cities e design competitions lead C40 Cities, all’undicesima edizione di Rebuild, l’evento dedicato all’edilizia sostenibile e al futuro del comparto delle costruzioni, in cui le nuove tecnologie digitali giocheranno un ruolo da protagoniste. La due giorni è in svolgimento al Centro Congressi Riva del Garda (TN) il 6 e 7 maggio.