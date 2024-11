‘Recupera e respira’: 73 mila inalatori raccolti in 360 farmacie del progetto di Chiesi Italia e Federfarma e Fvg 

13 Novembre 2024

Ha coinvolto 360 farmacie regionali portando, in 2 anni, alla raccolta di 73mila inalatori respiratori esauriti e permettendone il corretto smaltimento. Sono i risultati del progetto Recupera e respira’, ideato e promosso da Chiesi Italia e Federfarma con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia. Nato come risposta all’impegno di Chiesi di raggiungere le zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2035, l’iniziativa si propone di modificare le abitudini di smaltimento degli inalatori usati nelle malattie respiratorie, incoraggiando i pazienti a non gettare i dispositivi medici nella raccolta indifferenziata, ma a restituirli in farmacia.