Reddito cittadinanza, controlli gennaio 2023: respinte oltre 46mila domande

Febbraio 18, 2023

A gennaio 2023 sono state respinte quasi 50mila domande di reddito di cittadinanza. “Grazie al potenziamento dei controlli, solo nel mese di gennaio 2023 sono state respinte 46.250 domande, revocate 7.986 prestazioni e poste in decadenza 14.769 pratiche”, ha detto il ministro del Lavoro Marina Calderone rispondendo a una interrogazione sui controlli sul reddito di cittadinanza al Question time al Senato. Aumentati i controlli, con obiettivi annuali e una maggiore collaborazione con realtà territoriali e parti sociali.