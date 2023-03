Marzo 6, 2023

Governo pronto a varare Mia, Misura di inclusione sociale, strumento che dovrebbe partire da agosto e sostituirà il Reddito di cittadinanza. Avrà una durata diversa e vedrà la divisioni in due categorie: famiglie in difficoltà economica senza persone occupabili – ovvero quelle in cui c’è un minorenne, un over 60 o una persona disabile – e quelle che comprendono invece soggetti occupabili.