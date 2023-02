Febbraio 15, 2023

Procedura d’infrazione contro l’Italia aperta dalla Commissione europea perché il requisito dei 10 anni di residenza necessario per accedere al reddito di cittadinanza discrimina gli altri lavoratori Ue. Messa in mora per motivi simili anche per il nuovo assegno unico per i figli a carico. L’Italia ha ora due mesi per rispondere.