Maggio 13, 2022

Percepivano indebitamente il Reddito di cittadinanza, per questo 140 persone sono state denunciate dalla polizia di Cagliari. L’importo complessivo percepito senza requisiti dal 2019 supera i 4 milioni di euro. Le posizioni di altre 478 persone sono al vaglio degli inquirenti.