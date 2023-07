Luglio 31, 2023

Dopo la stretta all’erogazione del reddito di cittadinanza decisa dal governo Meloni, sono previste in diverse città manifestazioni e sit-in. Prefetture allertate per la sicurezza delle sedi Inps. Per il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari “la modifica tutela i fragili”, mentre per la Cgil centinaia di migliaia di persone si ritroveranno senza sostegni.