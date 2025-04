Referendum, Cgil: “Obiettivo raggiungere quorum, voto è nostra rivolta”

14 Aprile 2025

Riuniti presso la sede nazionale della Cgil, in Corso d’Italia 25, a Roma, gli iscritti alla Confederazione hanno discusso, alla presenza del segretario generale Maurizio Landini e del segretario organizzativo Luigi Giove, del fondamentale tema della campagna referendaria. In preparazione a quest’ultima, la Cgil ha organizzato per l’11 e il 12 aprile, presso la Camera del Lavoro di Milano, “Futura 2025”, una due giorni per dare voce a idee, proposte e confronti su voto e partecipazione, intitolata “Il voto è la nostra rivolta”.