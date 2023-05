Regeni, genitori: “Da oggi c’è una speranza in più”

Maggio 31, 2023

”C’è una speranza in più e speriamo sia la volta definitiva e che venga sancito che questo processo si può e si deve fare. Visto che noi diciamo sempre che Giulio ‘fa cose’, ci auguriamo che Giulio possa intervenire anche in una riforma legislativa che consenta di non lasciare impuniti i reati di questa gravità quando gli stati non collaborano”. Lo ha detto l’avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, al termine dell’udienza preliminare a Roma in cui il gup ha accolto la richiesta della Procura, inviando gli atti alla Consulta.