Reggio Calabria, GdF smantella traffico internazionale di droga: 36 arresti

Ottobre 6, 2022

Trecento uomini della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno eseguito 36 misure cautelari in 8 regioni per un traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravato dalla finalità di agevolare la ‘ndrangheta. Sequestrati beni riconducibili ai membri dell’organizzazione, fino alla concorrenza dell’importo di oltre 7 milioni di euro, nonché dell’intero patrimonio aziendale di 2 imprese, attive nel settore dei trasporti ed utilizzate per il compimento degli illeciti.

L’operazione costituisce l’epilogo di complesse indagini, nel cui ambito sono state sequestrate oltre 4 tonnellate di cocaina per un valore al dettaglio di circa 800 milioni di euro