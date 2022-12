Reggio Calabria, ‘Ndrangheta e appalti truccati: arrestati 3 imprenditori

Dicembre 15, 2022

Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno eseguito provvedimenti restrittivi della libertà personale degli arresti domiciliari nei confronti di 4 soggetti ( 3 imprenditori e un pubblico ufficiale) ritenuti, a vario titolo, responsabili dei reati di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione e turbata libertà degli incanti, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Contestualmente, è in corso l’esecuzione del sequestro preventivo di 11 imprese attive nel settore edile, per un valore stimato in oltre 10 milioni di euro.