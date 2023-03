Marzo 13, 2023

Iniziata la XII legislatura del Consiglio regionale del Lazio. Eletto come Presidente del Consiglio, Antonio Aurigemma, mentre come vicepresidenti il dem Daniele Leodori e il forzista Cangemi. L’opposizione si presenta già divisa e la scelta del pentastellato Novelli come Consigliere segretario ha spinto Azione-Italia Viva a dichiarare già conclusa l’esperienza di coalizione targata D’Amato.